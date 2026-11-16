Misa del papa León XIV en Las Palmas: fieles que no tengan entrada podrán ingresar por otras puertas de acceso

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los fieles que todavía no cuentan con una entrada para participar en la misa de despedida del papa León XIV podrán ingresar a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, a través de las puertas 13 y 14, que fueron habilitadas para facilitar el acceso de las personas que no lograron completar su registro previamente.

Fieles podrán ingresar por cualquiera de las puertas de acceso

Según información proporcionada por Latina, los asistentes que deseen participar en esta multitudinaria celebración religiosa podrán acercarse a estos puntos de ingreso y presentar únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Esta medida busca brindar mayores facilidades a los ciudadanos que esperan despedirse del Santo Padre durante su última actividad oficial en territorio peruano, programada para este lunes 16 de noviembre.

A primeras horas de la mañana, miles de fieles se congregaron en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas para participar en la ceremonia eucarística, que marcará el cierre de la visita apostólica del pontífice al Perú.

De esta manera, quienes no consiguieron registrarse previamente tendrán una oportunidad de ingresar al recinto y acompañar al papa León XIV en esta jornada especial, siempre que cumplan con las indicaciones establecidas para el acceso.

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