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Corte de LUZ en Lima y Callao el 13 de noviembre: ¿qué distritos no tendrán electricidad el viernes?

Identifica cuáles son los distritos de Lima y el Callao que se ven afectados con el corte de luz programado para este viernes 13 de noviembre, según el cronograma de Pluz Perú. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de luz el 13 de noviembre.
Corte de luz el 13 de noviembre. (CHV)

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2026

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¿Apagón en la capital? Anuncian nuevo corte de luz programado para el viernes 13 de noviembre: conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados por la interrupción temporal del servicio eléctrico, según el cronograma de Pluz Perú.

Corte de luz en distritos de Lima y el Callao: ¿cuál es el motivo?

De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, el corte de luz se efectuará este viernes 13 de noviembre del 2026 no en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas como urbanizaciones, calles, asentamientos humanos y pasajes, debido a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico.

Por ello, para realizar las labores técnicas en cada área de la capital y del primer puerto del Perú, detallada en el cronograma, la empresa suspenderá temporalmente el servicio. En ese sentido, se aconseja a los usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

Cronograma de corte de luz: zonas y horarios de interrupción

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programada para esta semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad este viernes 13 de noviembre.

Áreas afectadas en el Rímac

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  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Samuel de Alcázar cdra. 11, av. Morro de Arica cdras. 5, 6, 7, calle Lorenzo de Villaseca cdras. 5, 6, jr. Monitor Huáscar Norte cdras. 5, 6, av. Mayor Eléspuru S/N, calle 6 cdra. 11, calle 8 cdra. 11, calle 9 cdras. 1, 2, 3, calle 10 cdra. 1, calle 15 cdra. 10 calle 20 cdra. 10.

En San Antonio de Chaclla

  • Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en asoc. de Poses Mypes sct. Villa del Sol anx. 22 Jicamarca mzs. EB, EC, ED, EE, EF, EG.

En el Callao

  • Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en jr. Lazareto cdras. 6, 7, jr. Zepita cdras. 10, 11, jr. Antonio Miró Quesada cdra. 6, jr. Puno cdra. 6.

Sectores afectados en Huacho

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  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en calle La Palma cdra. 1 a 3, pje. San Martín, jr. Atahualpa cdra. 3, calle Nicolás de Piérola cuadra 1 y 2.

Corte de luz en Medio Mundo

  • Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. en centro poblado San Juan Bautista, ubicados en el distrito de Vegueta.

En Barranca

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.: cliente MT 73054U (S: 1566905) ubicado en sector Atarjea Barranca.

En ese sentido, Pluz Perú anuncia que habrá corte de luz en al menos seis distritos de Lima y el Callao el 13 de noviembre debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura del servicio eléctrico.

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