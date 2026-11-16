¡Entre aplausos! Papa León XIV ofrece su último balconazo desde la Nunciatura

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Entre prolongados aplausos y emotivas muestras de cariño, el papa León XIV protagonizó su último balconazo desde la sede de la Nunciatura Apostólica en Jesús María. Decenas de fieles y peregrinos se congregaron desde tempranas horas en los alrededores del recinto diplomático para despedir al obispo de Roma, quien correspondió al fervor popular con saludos y bendiciones durante el cierre de su histórica visita apostólica al Perú.

Emotiva despedida desde el balcón de la avenida Salaverry

A las 7:45 a. m. aproximadamente, las puertas del balcón que dan hacia la avenida Salaverry se abrieron y permitieron ver al sumo pontífice, quien se asomó en medio de los efusivos saludos de cientos de personas. El santo padre pernoctó y descansó en la sede diplomática tras regresar de su viaje pastoral en Pucallpa la noche del domingo.

Desde los exteriores del recinto, familias enteras, jóvenes y adultos mayores agitaron banderas blancas y amarillas mientras entonaban arengas de gratitud. La escena estuvo marcada por la cercanía del obispo de Roma con la feligresía limeña, que permaneció en vigilia desde la madrugada para presenciar su última aparición pública en este punto de la capital.

El despliegue de seguridad y el orden de los asistentes permitieron que este encuentro matutino se desarrollara con total tranquilidad, convirtiendo los alrededores de la Nunciatura Apostólica en un espacio de oración y despedida antes de que el pontífice continuara con su agenda oficial.

Mensaje de gratitud y anuncio de las actividades finales en Lima y Callao

Por los altavoces instalados en el recinto, el santo padre recordó a los presentes que esta mañana participará en una multitudinaria misa, en clara alusión a la celebración litúrgica programada en la Base Aérea Las Palmas.

Asimismo, mencionó su previa visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao, subrayando que todos los misioneros, él incluido, están llamados a anunciar la buena nueva de las enseñanzas de Cristo.

"Quiero agradecer a todos ustedes por su participación, su presencia y su acogida, por haber acompañado a un servidor durante sus días. Que el Señor les bendiga siempre, que estén llenos de fe y esperanza, que el amor de Dios les ayude siempre a ser ese signo hermoso de la presencia y la cercanía de Dios, especialmente a los más pequeños", comentó en su balconazo.

Con estas palabras de bendición y envío misionero, el pontífice cerró su contacto directo con los fieles en Jesús María, dejando un llamado permanente a la solidaridad y al servicio hacia los sectores más vulnerables de la sociedad peruana.

En ese sentido, el papa León XIV agradeció profundamente la hospitalidad del pueblo peruano durante toda su estadía, exhortando a los fieles a mantener viva la fe, la esperanza y el compromiso cristiano con los más necesitados tras el cierre de su visita apostólica.

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