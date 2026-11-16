Papa León XIV EN VIVO: minuto a minuto del último día del santo padre en Perú y misa en las palmas

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras llevar un mensaje de fe y esperanza por Lima, Callao, Lambayeque, Cusco y Ucayali, el papa León XIV cierra este lunes 16 de noviembre su visita pastoral al Perú. Con miles de devotos volcados a las calles de la capital para darle el último adiós, sigue aquí el minuto a minuto de su jornada final.

Sigue el MINUTO a MINUTO del último día del santo padre:



08:12 |¡Un momento cargado de emoción! El papa León XIV se conmovió al escuchar al monseñor Paolo Rocco referirse al Perú como su «patria por adopción» durante su despedida. Una expresión que refleja el cariño y el vínculo especial que une al Santo Padre con nuestro país.

08:11 | Minutos antes de dejar la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV develó una placa conmemorativa en homenaje a su visita apostólica al Perú, dejando un recuerdo de su paso por el país.

07:50 | ¡Toma tus precauciones! La Base Aérea Las Palmas cerrará sus puertas a las 8:00 a. m. para el ingreso de asistentes a la multitudinaria misa del papa León XIV. Se recomienda llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

07:45 | ¡Un momento lleno de emoción! Entre aplausos y muestras de cariño, el papa León XIV realizó su último balconazo desde la Nunciatura Apostólica, donde decenas de fieles se congregaron para despedirlo durante su visita al Perú.

6:49 | ¡Caos vehicular en el sur de Lima! Tito Alvites, conductor de 'La Hora del Volante', informó sobre la intensa congestión que se registra en Surco y Chorrillos, donde el tránsito presenta demoras debido a la multitudinaria misa del papa León XIV.

6:45 | Devotos preparan diversos homenajes en los exteriores de la Nunciatura Apostólica para despedir al papa León XIV y expresar su emoción tras su histórica visita al Perú.

6:43 | En diálogo con Exitosa, David Hernández, jefe de la ATU, explicó las medidas de tránsito y recomendó a los conductores utilizar vías alternas ante los cierres de calles por la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, David Hernández, jefe de la ATU, explicó las medidas de tránsito y recomendó a los conductores utilizar vías alternas ante los cierres de calles por la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

6:23 |¡El cariño del Callao hacia el papa León XIV! Chalacos expresan su emoción y nostalgia ante la partida del Santo Padre, con la esperanza de volver a reencontrarse con él.

6:19 | Crece la expectativa en la Base Aérea Las Palmas. Fieles continúan llegando desde tempranas horas para participar de la esperada santa misa que celebrará el papa León XIV en Lima.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Crece la expectativa en la Base Aérea Las Palmas! Fieles continúan llegando desde tempranas horas para participar de la esperada santa misa que celebrará el papa León XIV en Lima. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

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