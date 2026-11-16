Papa León XIV denuncia abandono y abusos contra los más vulnerables: "No se protege al más débil e indefenso"

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV, durante su visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao, expresó su preocupación por las situaciones de abandono y abuso que afectan a las personas más vulnerables.

"Lamentablemente, sabemos que hay situaciones en las que no se ofrece cuidado o asistencia (...), no se protege al más débil e indefenso, sino que se abusa de él; no se ama la vida, sino que se le intenta destruir. No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados", exclamó.

Noticia en desarrollo...