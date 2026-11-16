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Papa León XIV denuncia abandono y abusos contra los más vulnerables: "No se protege al más débil e indefenso"

El papa León XIV lamentó que aún existan situaciones en las que no se ofrece cuidado o asistencia a las personas más vulnerables. El santo padre pidió no ser indiferentes ante esos casos.

Papa León XIV pide proteger a los más indefensos.
Papa León XIV pide proteger a los más indefensos. (© Tiziana FABI / POOL/AFP)

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/11/2026

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El papa León XIV, durante su visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao, expresó su preocupación por las situaciones de abandono y abuso que afectan a las personas más vulnerables. 

"Lamentablemente, sabemos que hay situaciones en las que no se ofrece cuidado o asistencia (...), no se protege al más débil e indefenso, sino que se abusa de él; no se ama la vida, sino que se le intenta destruir. No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados", exclamó.

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