Tensión en Las Palmas: congresistas ingresan pasada la hora a Base Aérea para misa del papa León XIV

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Santiago de Surco, en los exteriores de la puerta de ingreso número 3 de la Base Aérea Las Palmas, se registró un momento de tensión entre los fieles que aguardaban en largas colas para ingresar a la multitudinaria misa del papa León XIV. La situación generó malestar entre los asistentes, quienes esperaban participar en el encuentro apostólico.

Reclamos por presunto trato preferencial

Minutos antes, algunos ciudadanos denunciaron que se les había negado el ingreso, bajo el argumento de que las puertas ya no volverían a abrirse. Sin embargo, la situación generó mayor indignación cuando un grupo de parlamentarios , entre ellos el diputado César Olguín y la senadora Susana Matute, habrían ingresado al recinto después de la hora establecida para el acceso.

Este hecho provocó reclamos entre las personas que permanecían en la fila, quienes cuestionaron un presunto trato preferencial mientras ellos continuaban esperando para ingresar.

Ingreso se normalizó progresivamente

Posteriormente, el acceso por la puerta número 3 comenzó a normalizarse de manera progresiva, aunque a un ritmo lento. En los exteriores todavía se observaba a numerosos asistentes aglomerados, mientras otros permanecían haciendo cola detrás del cordón policial a la espera de poder ingresar a la Base Aérea Las Palmas.

La situación generó momentos de incertidumbre entre los fieles que buscaban participar en la última actividad apostólica del pontífice en territorio peruano.

Horarios de ingreso

Las puertas se abrieron desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre. El ingreso se organizará en tres grupos: el primero desde las 10:00 p. m., el segundo desde la 1:00 a. m. y el tercero desde las 4:00 a. m. del lunes 16.

La hora válida para cada asistente es la que aparece en su boleto digital. El ingreso regular estaba previsto hasta las 8:00 a. m.; a partir de esa hora se suspenderá temporalmente el acceso por motivos de seguridad, debido al recorrido del pontífice en el papamóvil, programado entre las 9:00 y las 10:00 a. m.

Mapa de ubicaciones - Ingreso Base Aérea Las Palmas (Captura Ticketmaster)

Se vivieron momentos de tensión en la puerta 3 de la Base Aérea Las Palmas, donde fieles aguardaban su ingreso a la multitudinaria misa del papa León XIV. Posteriormente, se permitió el acceso al recinto en este sector.