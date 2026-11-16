Misa del papa León XIV en Las Palmas: Senamhi reporta 28.6 °C y advierte que temperatura seguirá subiendo

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que la temperatura alcanzó los 28.6 °C en este sector de Lima, mientras miles de personas se congregan para participar en la última actividad del pontífice durante su visita apostólica al Perú.

El registro corresponde a la estación del Observatorio del Tiempo, Agua y Clima del Senamhi, ubicada en la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Además de la temperatura, el organismo informó que se presenta un viento de 7.9 kilómetros por hora y una humedad relativa del 67 %.

Estas condiciones climáticas acompañan a los asistentes que llegaron desde distintos puntos de la capital para presenciar la celebración religiosa. La jornada reúne a una gran cantidad de fieles en el recinto, acondicionado para recibir al pontífice en una misa multitudinaria que marca el cierre de sus actividades en territorio peruano.

#ElPapaVuelveACasa #Minam #Senamhi | ¡Lima registra 28 °C en la Base Aérea Las Palmas, escenario de la Santa Misa que oficiará el papa León XIV! Desde Santiago de Surco, la estación del SENAMHI reporta una humedad relativa del 72 % y vientos de 6,1 km/h. https://t.co/6Q9SQzTZr8 https://t.co/kqjO6Wk6lJ — Senamhi (@Senamhiperu) November 16, 2026

Senamhi prevé que temperatura alcance los 30 °C

De acuerdo con el pronóstico del organismo meteorológico, el calor podría intensificarse conforme avance la mañana. La temperatura registrada en Las Palmas tiene previsto ascender hasta alcanzar aproximadamente los 30 °C alrededor del mediodía, por lo que los asistentes estarán expuestos a condiciones más cálidas durante el desarrollo de esta actividad religiosa.

Este incremento del termómetro debe ser considerado por las personas que permanecen en la base aérea, especialmente quienes llegaron desde temprano para conseguir un lugar y participar de la misa papal.

La exposición prolongada al sol puede resultar incómoda cuando la temperatura continúa aumentando, particularmente en espacios abiertos y con una concentración numerosa de personas.

Por ello, resulta importante que los asistentes consideren medidas básicas para sobrellevar las condiciones del tiempo, como mantenerse hidratados y buscar protección frente a la radiación solar cuando las circunstancias lo permitan.

¿Se registrarán lloviznas durante la misa papal?

Otro de los aspectos contemplados en el reporte meteorológico es la posibilidad de precipitaciones en la capital. Sobre este punto, el Senamhi descartó la presencia de lloviznas en la zona de la Base Aérea Las Palmas , por lo que no se prevén lluvias que puedan alterar el desarrollo de la celebración religiosa.

Asimismo, los registros de viento y humedad permiten conocer las condiciones ambientales que acompañan esta jornada. Con 7.9 kilómetros por hora de viento y una humedad del 67 %, el escenario meteorológico presenta características distintas a las de una mañana fría o con precipitaciones.

Los fieles que participan en la misa del papa León XIV en Las Palmas afrontan una jornada sin lluvias previstas, pero con temperaturas que podrían llegar a los 30 °C al mediodía.

El reporte del Senamhi permite conocer las condiciones del tiempo durante esta importante actividad religiosa, que representa el último encuentro multitudinario del pontífice con los peruanos antes de concluir su visita al país.