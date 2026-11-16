Papa León XIV en el Callao: "Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas"

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV, durante su visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao, exhortó a construir un Perú más solidario y fraterno, con menos indiferencia y egoísmo. Asimismo, hizo un llamado a servir y proteger a las personas vulnerables y marginadas en el país.

Papa León XIV habló de los "desiertos de humanidad"

Este lunes 16 de noviembre es el último día de visita del papa León XIV al Perú. Como parte de su agenda y previo a su misa en la base aérea Las Palmas, el santo padre llegó hasta la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao, donde no solo se mostró agradecido por la cálida acogida de sus fieles, sino que aprovechó en dedicar un mensaje de esperanza.

Durante su discurso, el líder de la Iglesia Católica resaltó el potencial del Perú y exhortó a todos los ciudadanos a trabajar por el bien común. Pero no todo quedó ahí, ya que Robert Prevost pidió a los fieles no permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas están descuidados y que, "muchas veces, son manipulados".

"Tenemos que reconocer con dolor que son muchos los pobres y desamparados en este país que hoy nos siguen diciendo 'tengo sed, necesito beber de las fuentes del amor y de la vida, necesito cuidado y protección'", indicó en un inicio en la casa de acogida que calificó como un "oasis de dignidad y de esperanza" para los ancianos.

Papa León XIV reclama un Perú más fraterno

El papa León XIV, durante su intervención, hizo un llamado a los peruanos a construir una sociedad más solidaria, fraterna y comprometida con las personas que atraviesan situaciones de pobreza y abandono.

"Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas, necesita más almas entregadas al servicio del Reino de Dios que cuiden de las personas frágiles y marginadas, reconociendo en ellas los dolores y sufrimientos de Cristo crucificado, y ayudándoles a cargar su cruz, como el Cirineo", expresó.

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