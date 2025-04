Paro de transportistas: Pinchan llantas y rompen lunas de buses cerca al óvalo Zapallal

Transportistas acatan un paro este jueves 10 de abril para alzar su voz de protesta ante los altos índices de inseguridad ciudadana. Sin embargo, algunos vehículos, aunque en menor cantidad, decidieron continuar operando, lo que desencadenó algunos ataques como en Puente Piedra, por el óvalo Zapallal.

Desde temprano diversas empresas de transportes decidieron suspender sus servicios y salir a las calles para exigir al Gobierno de Dina Boluarte medidas urgentes para combatir a las bandas criminales que han sembrado el terror en el país y especialmente para pedir justicia por los asesinatos a conductores en los últimos días como el último caso registrado en el Callao.

En medio de esta situación, algunos buses decidieron seguir trabajando con normalidad, sin imaginar que serían atacados por otros transportistas en Lima Norte. Cerca al óvalo Zapallal un vehículo de la empresa de transportes JJC sufrió un ataque al promediar las 5:30 a.m., quedando con las lunas delanteras destruidas y llantas desinfladas.

Otro bus se vio afectado por manifestantes metros más adelante. Transportistas que acatan el paro tiraron piedras por no sumarse a la protesta. Cabe resaltar que aquellos que sí siguen esta paralización marchan rumbo a Cercado de Lima para llegar hasta los exteriores del Congreso de la República.

"Venía transportando trabajadores auna empresa textil en Puente Piedra y total que me alcanzaron tres buses de Los Loritos,bajaron toda su gente y me atacaron de frente. No me dejaron reaccionar. Defrente reventaron el parabrisas y pincharon las llantas.Entiendo que la huelga es justa, pero este carro no ofrecía servicio público", expresó el conductor del bus afectado.