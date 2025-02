Perú entre los principales beneficiarios de USAID: ¿Qué puesto ocupaba en América Latina?

07/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La controversia por los aportes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) continúa dando qué hablar. Esta semana, se pudo conocer cuál es la lista de los países que han sido más beneficiados por el programa del país norteamericano. ¿En qué posición se encuentra el Perú y cuánto dinero percibió?

La controversia del USAID

Luego de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, denunciara que el Perú habría recibido 32 mil dólares para un cómic transgénero, las alarmas se encendieron respecto a qué clase de proyectos estaban siendo financiados por la agencia internacional. Sin embargo, el Perú no fue el principal beneficiario de las arcas estadounidenses.

El dinero otorgado por USAID para Latinoamérica no es el mayor en términos continentales. Con 1.7 millones de dólares, América Latina no supera a otras regiones como Europa, donde se desembolsaron 17.2 millones, o África, con 12.1 millones. No obstante, la cantidad sigue siendo significativa para los países de la región.

¿Qué países recibían más dinero de USAID en Latinoamérica?

Colombia lidera la lista de países que recibieron financiamiento, tomando en cuenta datos de 2023. Con 389 millones de dólares, seguido por el país isleño de Haití, con 316 millones, y teniendo como tercer país beneficiario a Venezuela, con 205 millones. Guatemala, Honduras y El Salvador también figuran entre los países con mayores aportes de Estados Unidos.

Perú, por su parte, se encuentra por encima de México, República Dominicana y Ecuador, así como también de Nicaragua, Brasil y Paraguay. El país andino recibió 111 millones en 2023, una cifra significativa en comparación con otros países que se ubican en la parte baja de la lista, como Cuba, Costa Rica, Panamá, Bolivia y Chile. Este último, el que menos financiamiento obtuvo, percibió solo 0.3 millones de dólares.

¿Qué países recibieron más dinero de USAID?

El caso emblemático de Haití

Décadas de inestabilidad política y pobreza extrema han convertido a Haití en el país más necesitado de la región. En 2023, los 316 millones de dólares que USAID destinó a esta nación fueron canalizados a través de:

Programa Mundial de Alimentos

Organizaciones religiosas de asistencia IMA World Health y Catholic Relief Services

Organización Internacional para las Migraciones ( OIM )

) Otra empresa que no fue precisada

Además, parte del financiamiento estadounidense en Haití ha sido utilizado para programas contra el SIDA/VIH, educación y agricultura.

De este modo, se pudo conocer que Perú se encuentra entre los países que más dinero recibió de USAID. Sin embargo, pese a haber percibido una gran suma de dinero, no se encuentra entre los cinco primeros beneficiarios. La lista es encabezada por Colombia.