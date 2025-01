El temor de una madre peruana en EE. UU. ante deportaciones: No quiero que me separen de mi hijo

En diálogo con Exitosa, Yanina Sulca, peruana que vive en California, confesó su mayor preocupación como madre ante las deportaciones en EE. UU. La compatriota teme que la separen de su hijo recién nacido de 6 meses.

En conversación con Katyusca Torres Aybar para el programa 'Exitosa te Escucha', Yanina Sulca compartió el miedo que siente de ser deportada porque teme ser separada de su hijo. El menor de solo 6 meses de edad sí cuenta con la ciudadanía estadounidense.

La madre peruana comunicó que las leyes se cumplen con asertividad y se respetan. Explicó que alguien que no posea papeles es considerado ciudadano ilegal, como es su caso. Aunque aclaró que actualmente se encuentran en proceso.

Frente a una latente posibilidad de que la deporten expresó su preocupación por ser separada de su hijo. Quien se quedaría en custodia de su padre, el cual sí posee la documentación necesaria para evitar su expulsión del país.

"Actualmente los peruanos tenemos miedo, algunos más que otros, más que nada por el tema de la deportación. Acá las leyes se respetan tal cual porque una persona que no tiene papeles es ilegal. Aún no tengo, está en proceso y no se sabe si me aceptarán el asilo. Hay la posibilidad de que me deporten. La preocupación es muy grande porque no me gustaría que me separen de mi hijo", compartió.