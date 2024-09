Pescadores afirman que ministro de Producción miente sobre escasez de pota: Es una mentira para respaldar a China

El vicepresidente de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal, Edwin Houghton, señaló que las excusas del ministro de Producción, Sergio González, quien acota la escasez se debe a efectos del Fenómeno El Niño, son mentira y que estaría buscando encubrir a las embarcaciones chinas. Denunció además que estarían depredando a especímenes juveniles afectando las generaciones de cardúmenes.

El representante de los pescadores artesanales remarcó en que los actores gubernamentales sí saben qué es lo que sucede en las aguas peruanas y saben que dista mucho del fenómeno de El Niño. En cambio, aseguró que buscan cubrir y respaldar las acciones de los asiáticos en el mar de Grau.

"Esto no es ignorancia, no es que son neófitos en el tema. Lamentablemente, estoy es una mentira en bloque para seguir respaldando todo el potencial que tiene China encima de nuestro país. Lamentablemente, todo esto es coludido no solamente por los ministros", puntualizó.