Pescadores se enfrentaron con palos y piedras a serenos en Chorrillos: operativo municipal deja casi 25 heridos

23/01/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde las 4 a.m., los serenos de la Municipalidad de Chorrillos iniciaron un operativo de recuperación de espacios públicos en una de las playas del distrito. Como respuesta, los pescadores se opusieron a dicha medida enfrentándose a los efectivos con piedras y palos, dejando un saldo de casi 25 heridos.

Producto de la disputa, se desplegaron varios miembros de la PNP para restablecer el orden, que no se logró hasta pasada las 7 a.m. Sin embargo, eso no evitó que se reporten más de 20 personas con lesiones, entre serenos, pescadores y agentes policiales.

Enfrentamiento entre pescadores y serenos

Los hechos ocurrieron en el límite de la playa Agua Dulce y la playa Los Pescadores. En esta parte de Chorrillos existiría área en el que los pescadores habrían extendido sus actividades más allá de lo permitido, quitándole terreno a los sombrilleros formales.

Según precisaron, la finalidad del operativo era cercar la zona para que no exista ningún tipo de invasión que perjudique el orden público y pueda desarrollarse un trabajo con normalidad. Así, se buscaba reordenar el espacio sin afectar las áreas comúnmente utilizadas para la reparación de redes y embarcaciones de los pescadores.

Al lugar también llegó la Policía Nacional del Perú (PNP) y se dispusieron a utilizar bombas lacrimógenas para dispersar a los ciudadanos que se estaban enfrentando con las fuerzas del orden.

Resultado del operativo

El teniente alcalde aseguró que no se ha invadido ningún espacio, manteniendo un área para que los pescadores continúen con sus actividades.

Por su parte, los trabajadores piden que se instale una mesa de diálogo para conversar sobre este tema. Esto luego que señalaran no haber recibido ningún tipo de comunicado en el que se informe sobre el operativo.

"Hemos sido agredidos y provocados. En ese momento hubo un conflicto y en un conflicto hay ciertas variantes de comportamiento de las personas. Hemos recomendado que no agredan, pero a mí me han caído dos piedras que he tenido que eludir. Podría ser un tema de actitudes de grupos sociales. En un conflicto social, las cosas varían. Como operativo no se hace como en un plan, tiene variantes. Ellos se han subido a la parte alta y nos han agredido con piedras", reportó el gerente de Seguridad Ciudadana, Oscar Moreno.

De esta manera, se reportó el enfrentamiento entre pescadores y serenos en una playa de Chorrillos, producto de un operativo que terminó dejando casi 25 heridos.