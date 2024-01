Chorrillos: ¡Lamentable! Joven secuestrado es asesinado porque familia no pagó rescate de S/ 25 mil

Chorrillos ha sido testigo de un macabro crimen. Esta vez, un joven secuestrado de tan solo 18 años fue asesinado porque su familia no alcanzó a pagar el rescate de S/ 25 mil que solicitaban los delincuentes.

La víctima fue identificada como Christian Andrés Surita Rengifo, cuyos restos fueron hallados en el sector de los Pantanos de Villa luego de que los criminales acabaran con su vida a balazos.

De acuerdo con el relato de la hermana del fallecido joven, su última comunicación con sus familiares fue el pasado miércoles 17 enero, cuando indicó que se iba a dormir con su pareja.

Sin embargo, apenas unas horas después, empezaron a recibir amenazas por parte de los autores del secuestro, quienes les dieron un plazo para que paguen S/ 25 mil por su rescate.

Lamentablemente, los familiares de Christian Andrés Surita Rengifo no lograron conseguir dicha cifra y, alrededor de las 02:00 de la mañana, recibieron un video de la ejecución de la víctima.

"A las 07:00 p.m. ya me llamaron a mí amenazándome, diciendo que quieren plata, que tienen a mi hermano y que va a morir. (...) Era hasta las 10:00. Como no tenía la plata, dijeron hasta las 12:00. De ahí, a las 02:00 a.m. me enviaron el video donde le están disparando a mi hermano", declaró.