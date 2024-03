PNP: Más de 4 mil conductores han sido multados por invadir carril del Metropolitano en 2024

14/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta semana se registró el lamentable deceso de dos estudiantes preuniversitarios luego que un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) invadió el carril exclusivo del Metropolitano. Ante esta coyuntura, salió a la luz el alarmante dato de que en el 2024 se han impuesto más de 4 mil papeletas a conductores por dicha infracción.

¡Alarmantes datos!

En diálogo con la prensa, el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, Javier Vela Arangoitia, dio cuenta de estos números en lo que dura el presente año. Asimismo, puntualizó que en el presente mes ya se registran a 30 agentes policiales que transitaron en esta vía sin acreditación.

"Ya se han impuesto un aproximado de 4150 papeletas solamente con lo que corresponde al Metropolitano. Como sabemos, hay conductores que no cumplen con las normas de tránsito e ingresan indebidamente a esta vía. (...) En el mes de febrero, se han impuesto papeletas de infracción a 41 efectivos policiales y en el mes de marzo ya tenemos aproximadamente 30", manifestó a un medio local.

Implicado quedaría en libertad

A pesar de la aparente negligencia del efectivo, el padre de una de las menores fallecidas, Justin Prudencio, denunció que Edgar Rivera, conductor que embistió a las estudiantes preuniversitarias, quedaría en libertad; dado que la Fiscalía lo estaría instando a que continúe con el proceso, en lugar de estar solicitando detención preliminar o prisión preventiva contra Rivera Miranda.

"Hoy (ayer) cumple el policía 48 horas de estar en la carceleta y es posible que salga en libertad. Hay desinterés, hasta en el propio Ministerio Público que nos dice que sigamos el proceso, el cual puede durar mucho tiempo", manifestó.

Prudencio también denunció el entorpecimiento de la PNP en el marco de las investigaciones. "No me quisieron dar el nombre de la persona que produjo el accidente. Hasta ahora no sabemos el resultado del dosaje etílico. Estamos pidiendo peritaje a la camioneta; tampoco lo quieren hacer", mencionó.

Sobre el caso

Una tragedia ocurrió en el distrito del Rímac. Dos menores de edad perdieron la vida luego de ser atropelladas por un policía, cuya camioneta invadió el carril exclusivo del Metropolitano.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 09:40 de la noche de este lunes 11 de marzo en la avenida Túpac Amaru, exactamente entre las estaciones Honorio Delgado y Ciudad y Campo, a la altura de la puerta 6 de la UNI.

De acuerdo con el reporte del caso, las adolescentes salían de su centro de estudios cuando, al intentar cruzar la pista en este tramo del Metropolitano, fueron sorprendidas por un vehículo que iba a excesiva velocidad.

De esta manera, el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, Javier Vela, dio cuenta que en los primeros meses del 2024 se registraron más de 4 mil casos de conductores que ingresaron a la vía del Metropolitano.