Policía colombiana capturó a Sergio Tarache presunto feminicida de Katherine Gómez

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes 11 de abril, la policía de Colombia manifestó que capturaron a un sujeto que podría ser el venezolano Sergio Tarache, presunto feminicida de la joven Katherine Gómez, quien falleció quemada viva cerca de la plaza Dos de Mayo.

Según los datos brindados a los medios locales, los efectivos colombianos mostraron los tatuajes que tiene en el cuerpo Sergio Tarache Parra y que ayudaron a identificarlo. Sin embargo, indicaron que se esperará a la confirmación técnica científica para asegurarse al 100% de su identidad.

"Ofrecían 50 mil soles por su captura"

Como se recuerda, el Ministerio del Interior del Perú había ofrecido 50 mil soles para quien obtenía información sobre el paradero del sujeto que roció gasolina para quemar viva a su víctima el pasado sábado 18 de marzo en la plaza Dos de Mayo.

¿Qué pasó con Katherine Gómez?

El sábado 18 de marzo pasado, Tarache citó a Katherine Gómez en una calle cercana a la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, donde le arrojó gasolina para luego prenderle fuego por haber terminado la relación con él. Lamentablemente, la joven de tan solo 18 años se convirtió en una nueva víctima de feminicidio y quedó con quemaduras en el 60 % de su cuerpo y falleció seis días en el hospital Arzobispo Loayza, después pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida.

Como se recuerda, el Poder Judicial dictó 6 meses de impedimento de salida del país contra el venezolano Sergio Tarache Parra, considerando en su fallo que el investigado "no tiene arraigo establecido" y que se encuentra en calidad de "no habido"; además que "no tiene domicilio procesal real".

"La falta de arraigo y peligro procesal, este despacho coincide con la posición fiscal en cuanto no hay arraigo establecido por parte del investigado, en tanto no existe ningún documento que haga prever que el investigado mantiene arraigo de calidad y pueda desvanecerse el peligro de fuga, en tanto se encuentra como no habido", manifestó la institución.

Familiares de Katherine Gómez exigían justicia

Cinthia Machare, la madre de Katherine Gómez, insistió en pedido de justicia a las autoridades, porque no se había podido capturar a Sergio Tarache, responsable del asesinato de su hija. Indicó, en su momento, que se agilicen todos los trámites de la investigación de la muerte de su hija para que no existan más víctimas de feminicidio en el Perú.