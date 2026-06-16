Chorrillos: Cae banda criminal que robaba tarjetas bancarias con la modalidad del 'cambiazo'

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú capturó a una banda criminal dedicada al robo de tarjetas bancarias mediante la modalidad del "cambiazo" en el distrito de Chorrillos. Los sujetos fueron intervenidos cuando se encontraban en plena acción dentro de un centro comercial, donde habrían estado buscando nuevas víctimas para apoderarse de sus cuentas bancarias.

La intervención se realizó en un establecimiento ubicado en la avenida Prolongación Huaylas. Según las investigaciones policiales, los detenidos tenían como principales objetivos a adultos mayores, a quienes engañaban para apoderarse de sus tarjetas de débito y posteriormente retirar dinero de sus cuentas sin autorización.

Banda criminal era muy organizada

De acuerdo con las pesquisas, los integrantes de la organización lograban sustraer hasta S/3.000 por víctima. Además, realizaban varios golpes al día, lo que les permitía obtener importantes sumas de dinero en pocas horas. La modalidad consistía en aprovechar momentos de distracción durante operaciones realizadas en agencias bancarias y cajeros automáticos.

El coronel Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde, explicó que cada integrante cumplía una función específica dentro de la organización criminal.

"Esta banda criminal 'Los Tarjeteros del Mall' se dedicaba a hacer el cambiazo de tarjetas en las agencias bancarias, en los cajeros automáticos, en la cual aprovechaban a los adultos mayores, en la cual estaban realizando una transacción o tratando de sacar dinero. Dentro del cajero tenían diferentes roles específicos, la cual era uno el que distraía y hacía el cambiazo, otro era el que estaba en la fila de otro cajero automático que estaba mirando la clave", dijo.

🔴🔵 Chorrillos: Cae banda que robaba hasta S/3 mil por víctima con el "cambiazo" de tarjetas.



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Los intervenidos fueron identificados como William Ramos, de 47 años, alias "Pausa"; Christopher Jesús Robles Cabrera, de 31 años, alias "Cris"; Rivaldo Robles Cabrera, de 27 años, alias "Tiza"; y Eric Noriega Fernández, de 42 años, alias "Guajaja".

Durante el operativo, los agentes incautaron 18 tarjetas bancarias y dinero en efectivo. Estas evidencias serán incorporadas a la investigación para determinar la magnitud de las operaciones realizadas por la banda y establecer si existen más víctimas afectadas por esta modalidad delictiva.

De esta manera, captura de "Los Tarjeteros del Mall" representa un golpe importante contra una modalidad delictiva que afecta especialmente a los adultos mayores. Las autoridades continúan investigando si la banda operaba en otros distritos y cuántas personas fueron perjudicadas. Además, recomendaron a los usuarios de cajeros automáticos no aceptar ayuda de desconocidos y proteger siempre la clave de sus tarjetas para evitar ser víctimas del "cambiazo".