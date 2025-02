Poste de alumbrado cae sobre estudiante en Huacho y adolescente se salva DE MILAGRO

En Huacho, un poste de alumbrado cayó sobre un estudiante a plena luz del día. Adolescente se salvó de milagro tras el siniestro. Padre de familia actualizó su estado de salud y confirmó que ha quedado muy lastimado por el desmedido peso del farol.

Uno de los faroles que adornan la vista de las calles de Huacho se desprendió producto del abandono en su mantenimiento y originó un terrible accidente que afectó a un estudiante de tan solo 14 años. El poste que se cayó impactó en el menor y lo dejó severamente lastimado.

El joven fue impactado por el poste en la parte posterior, cerca su nuca, y se pudo salvar de milagro de un destino fatal. No obstante, en palabras de su padre quedó muy herido con varios cortes producto del golpe sufrido por la caída de la estructura.

"Le tienen que sacar tomografías de varias cosas porque está adolorido, está delicado. El doctor me ha comunicado que a mi hijo le tienen que sacar placas y tomografías. Este poste no se puede levantar, me he acercado para ver (...) A eso de las 2:30 p.m. le cayó en la nuca. Está sangrando y tiene cortes", comunicó Víctor Huacarpuma, padre del menor herido por el farol.