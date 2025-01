Huacho: ¡Indignante! Policía fue detenido mientras pedía S/700 a joven para devolverle su celular robado

Un policía y otro sujeto fueron detenidos en una calle del centro de la ciudad de Huacho cuando presuntamente solicitaban S/700 a una joven para entregarle su celular robado. El caso generó gran conmoción entre la ciudadanía y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según los primeros reportes, una joven denunció en la comisaría que el pasado 26 de enero en la calle Salaverry sufrió el robo de su celular, un iPhone 13, y que al día siguiente del delito, recibió un mensaje a su WhatsApp indicándole que si deseaba recuperar su dispositivo debía pagar la suma de S/700.

Tras tener conocimiento del caso, los agentes del orden montaron un operativo para lograr detener a los implicados en el presunto caso de extorsión. La joven llegó al punto donde fue citada, la calle Corrobarrutia, donde dos motorizados se estacionaron sin sospechar que estaban en la mira de la policía.

Finalmente, ambos sujetos fueron reducidos, y para sorpresa de las autoridades, uno de ellos, vestido de civil, era un suboficial de tercera identificado como Incacari Alayo (27), mientras que su aparente cómplice se llamaba Luigui Laguna Acho (26).

Se informó que el SO3 Incacari, de solo 27 años, labora actualmente en la comisaría de Huaura y se encontraba con días de permiso a cuenta de sus vacaciones.

El general y jefe de la Región Policial Lima Norte, Juan Mundaca, señaló que se inició un proceso disciplinario contra el mencionado suboficial y que será separado de la institución mientras duren las investigaciones del caso.

En el mercado Santa Rosa, en San Juan de Lurigancho, una joven sufrió el robo de su celular mientras realizaba compras. Con ayuda de su iPad, logró rastrear el dispositivo hasta las Malvinas, donde se llevaba a cabo un operativo contra el comercio ilegal de dispositivos móviles.

Confiada en que la policía la ayudaría a recuperar su equipo, acudió a ellos, pero fue rechazada inicialmente, ya que los agentes estaban concentrados en un operativo. A pesar de la urgencia, la respuesta de la Policía Nacional fue limitada.

"He preguntado a dos policías y me han dicho que no pueden porque están haciendo operativo y que primero haga mi denuncia", expresó la joven a Panamericana.