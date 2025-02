"Prefiero irme a Perú": Venezolano residente en EE.UU. pide no ser deportado a Colombia ni a México

Un ciudadano venezolano, que reside actualmente en Estados Unidos (EE.UU), solicitó a Donald Trump ser deportado a Perú en lugar de Colombia o México: "No puedo llegar sin nada", manifestó el joven.

A través de un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, el ciudadano venezolano, identificado como Rafferson Yañez, se pronunció respecto a la tensa situación que se vive en el país estadounidense por las deportaciones y no dudó en hacer pública su petición a Donald Trump.

"Yo soy un venezolano en los Estados Unidos y dado el caso de que llegaran a deportarme, yo lo único que le pediría al Gobierno es que no me manden ni para México ni para Colombia, que me manden para Perú",

Enseguida, explicó que su decisión de preferir Perú en medio de una posible deportación, se debe a las condiciones económicas y de seguridad que este brindaría a comparación de otros países de la región sudamericana.

Además, según su percepción, en México "roban" y "secuestran", mientras que en Colombia la moneda estaría perdieron valor y a Venezuela no puede regresar sin tener dinero en el bolsillo.

"A México no porque roban mucho y están secuestrando a la gente, en Colombia su moneda prácticamente no vale, está igual que en Venezuela, yo prefiero que me manden al Perú porque ahí tengo familia (...) pero eso de Colombia, México no lo quiero, en Venezuela tampoco porque yo no puedo llegar allá sin nada, prefiero irme a Perú", expresó el venezolano.