Gustavo Adrianzén: Edward Málaga presenta moción de interpelación contra el premier de Dina Boluarte

El congresista Edward Málaga, de la bancada Avanza País, presentó formalmente este jueves una moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

La moción, que ha contado con la firma de varios miembros de diferentes bancadas políticas, plantea un pliego interpelatorio de 43 preguntas que abordan 17 temas relacionados con la gestión del Ejecutivo, los cuales, según los firmantes, aún no han recibido respuestas satisfactorias.

Entre los congresistas que respaldan la moción se encuentran los miembros de Avanza País, Karol Paredes, Rosselli Amuruz y José Williams. Asimismo, se suman representantes de otras agrupaciones como el Bloque Democrático Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Honor y Democracia, la Bancada Socialista, Podemos Perú, el Bloque Magisterial, y varios no agrupados.

El principal punto de cuestionamiento hacia Adrianzén está relacionado con su gestión al frente del Gabinete Ministerial, con énfasis en la permanencia de Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior.

Según Málaga, la permanencia de Santiváñez en dicho cargo ha sido objeto de diversas críticas, sobre todo por su viaje a Bélgica, la contratación de un vocero y los gastos en propaganda. El congresista agregó que Adrianzén "tiene mucho que explicar" sobre estos hechos y considera que su permanencia en el Gabinete ya ha cumplido su ciclo.

Además de estos cuestionamientos, la moción de interpelación también aborda temas como la gestión de la seguridad ciudadana, la política económica del Ejecutivo y diversas decisiones tomadas por el gabinete en los últimos meses.

Por su parte, Gustavo Adrianzén expresó en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros del 19 de marzo que está dispuesto a responder las preguntas planteadas en la interpelación, pero destacó que le hubiera gustado tener un diálogo previo con el congresista Málaga antes de que se presentara la moción.

"Me sorprende que, sin siquiera un diálogo previo, me convoquen a una interpelación. No estoy hablando de una estación de preguntas, sino de una interpelación con, por lo menos, 6 o 7 grandes materias de las cuales quieren que rinda cuentas", afirmó Adrianzén.