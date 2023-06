María del Carmen Alva tras ser condecorada por el Congreso: "Que estemos en democracia ha sido el triunfo de los congresistas"

La parlamentaria María del Carmen Alva fue condecorada por el Congreso de la República con la entrega de la medalla en el grado de Gran Cruz. Durante su discurso de agradecimiento aprovechó para reconocer como "bastión de la democracia" el papel de los congresistas

La mañana de este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de condecoración que buscó reconocer la labor de Alva durante el 2021 y 2022, periodo que en el que ejerció el cargo de titular de Parlamento.

En el hemiciclo Raúl Porras Barranechea, la legisladora agradeció la presencia de sus colegas y allegados que acudieron hasta el recinto para presenciar la ceremonia.

Además, aprovechó el espacio para agradecer los buenos deseos que le envían las personas de a pie.

"Luego de este año, he encontrado a mucha gente que me decían que rezaban por mí, que había cadenas de oraciones para que me dieran fuerza, fortaleza, para que el Congreso siguiera en pie", manifestó.