Protesta frente al Minedu: Padres de Arequipa denuncian que cientos de alumnos estudian en colegio en mal estado

Un grupo de padres de familia procedente de Arequipa se encuentra realizando un plantón frente a la sede del Ministerio de Educación (Minedu), en San Borja, exigiendo la construcción del centro educativo "El Cruce". Según indican, más de 700 estudiantes no cuentan con servicios básicos y estudian bajo una infraestructura agrietada.

Este 26 de mayo, alrededor de 150 de padres de familia llegaron de Arequipa para levantar su voz de reclamo y exigir a las autoridades competentes del Minedu la reconstrucción de la institución educativa de sus hijos, ya que cuentan con mala infraestructura que llevan a los menores a estudiar en condiciones insostenibles, con techos agrietados y paredes a punto de caer.

Los padres revelaron ante las cámaras de Exitosa que esta grave situación no es reciente, ya que desde hace ocho años denunciaron el estado deplorable en el que se encontraría el colegio "El Cruce" en La Joya, lo que agrava aún más las dificultades para ofrecer una educación de calidad, en especial ante los cambios del clima como intensas precipitaciones.

"Nuestros hijos están en un colegio que está rajado, muros por caerse. No está en buen estado, no es posible que no nos den una solución. Llevamos ocho años (en esta situación). Cuando llueve, los niños no asisten, qué tal si se cae", expresó una madre visiblemente indignada.