Puente Piedra: Conductores y vecinos exigen que Rutas de Lima acate orden del PJ y deje de cobrar peajes

Conductores y vecinos de Puente Piedra se juntaron para exigir que la concesionaria Rutas de Lima acate la orden establecida por el Poder Judicial (PJ) y deje de cobrar peajes.

En declaraciones a Exitosa, el regidor y vecino del distrito de Puente Piedra, Israel Nomberto, señaló que junto a los dirigentes del comité de lucha contra el peaje vienen exigiendo a la concesionaria el cumplimiento del mandato judicial y el posterior cese del cobro de S/ 6.50 en las garitas de peaje.

Enseguida, otro vecino de Puente Piedra se mostró sumamente indignado por la situación que actualmente atraviesan con Rutas de Lima, responsabilizándola de lo que se pueda suscitar en la zona por la indignación de los habitantes.

"La indignación es porque Rutas de Lima no está acatando la orden judicial, por lo tanto debe ser clausurado. Hacemos responsable a Rutas de Lima por lo que cause el pueblo por esta indignación. No queremos llegar a como fue el 5 de enero del 2017", advirtió.