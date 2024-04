Qali Warma: Desechan 15 mil huevos por disputa entre proveedores y programa estatal

Los proveedores del programa Qali Warma se ven en la situación de descartar los 15 mil huevos cocidos destinados para los desayunos escolares del programa estatal, ya que no han recibido la autorización para entregarlos en las escuelas, según informó el programa 'Punto Final'.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que el servicio alimentario escolar 2024 sería bajo la modalidad "raciones" para los estudiantes de instituciones educativas públicas. Este desayuno incluye un bebible, un huevo sancochado y un sólido (galletas, snacks de productos naturales, barras de cereales, cereal extruido/expandido).

Según uno de los proveedores de Qali Warma, el problema radica en el bebible instantáneo que promociona el Midis. Alfredo Pérez indicó que el programa estatal no realizó ningún estudio de mercado del producto, ni precisó el tiempo de vida de este.

Y es que, el programa no permite salir a distribuir el resto de productos si que los proveedores no cumplen con el bebible. Así lo confirmó Mónico Moreno, directora de Qali Warma.

"Si no cumplen con el bebible no pueden salir. Si tienen una desviación en la producción, entonces no pueden salir", declaró para Punto Final.