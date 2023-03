¿Qué es la línea de gol en las apuestas?

15/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las apuestas a línea de gol son muy populares en las Casas de apuestas Perú, ya que ofrecen más posibilidades de ganar que apostando por la victoria de un equipo. Si bien este tipo de apuesta hace referencia al fútbol, es perfectamente aplicable a otros deportes como el baloncesto o el tenis y es un método muy recomendable para los apostadores nuevos o con poca experiencia en el gambling.

Tal como señalan en Gainblers, este tipo de apuesta no requiere de tanta precisión y exactitud como otras, ya que la misma se basa en promedios por debajo o por encima de una línea media de gol establecida. De la misma manera, sucedería con otros deportes, pero en lugar de goles se tomaría otros elementos: en baloncesto sería línea de puntos, en tenis sería línea de sets, en beisbol, línea de hits, homerun, fauls, etc.

¿Cómo funcionan las apuestas por línea de gol?

Supongamos que se van a enfrentar el Chelsea vs. Manchester United y la línea de gol se establece en 2,5. Por lógica es imposible que pueda haber dos goles y medio, por lo que la apuesta sería ¿habrá más goles o menos según la línea establecida? Si se realiza una apuesta de 3 goles y el total de goles marcados en el partido es menor a la línea de gol, la apuesta pierde. Por el contrario, si hay 3 goles o más, la apuesta gana.

Es importante reseñar que no importa que equipo gane, pierda o empate, ya que la apuesta se efectúa en el total de goles y no en la victoria de algún equipo en particular. Veamos algunos ejemplos de resultados finales para tener una mejor comprensión:

Partido finalizado 1 - 0 = La apuesta pierde

Partido finalizado 2 - 1 = La apuesta gana

Partido finalizado 2 - 0 = La Apuesta pierde

Partido finalizado 2 - 2 = La apuesta gana

Otro punto a destacar es que muchas casas de apuestas proporcionan a los apostadores datos relevantes sobre promedios de goles en los últimos encuentros a fin de ahorrarles tiempo en la búsqueda de resultados. Así mismo, si se quiere tener un máximo de emoción, lo recomendable es buscar casas de apuestas que ofrezcan la opción de línea de gol en vivo.

En el caso de apostar en los mercados de línea de gol en vivo, hay que tener muy en cuenta de que el promedio establecido se mostrará generalmente en la parte superior antes de que comience el encuentro. Si al llegar los primeros 30 minutos de juego y ningún equipo ha abierto el marcador (es decir, 0 - 0), los precios en goles superiores generalmente comenzarán a aumentar, mientras que los goles inferiores tenderán a disminuir.

Es posible encontrarnos también con apuestas de línea de gol entera, es decir, que la línea establecida sea de 2.0, por ejemplo. En estos casos hay que decidir si los goles en total superan esa línea, se queda por debajo o se quedará en ese promedio. Si el resultado final suma 2 goles y se cumple lo establecido en la línea de gol, la apuesta se considerará nula y se reembolsará el dinero apostado. En pocas palabras, no se gana ni se pierde.

Es importante tener muy en cuenta de que cuando dos equipos grandes se enfrentan en un importante evento, por lo general no suele haber muchos goles en total.