¡Amor a la 'Blanquirroja'! Paolo Guerrero mostró su emoción al escuchar que sería convocado a la Selección Peruana de Fútbol

14/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

¡No ocultó su deseo de ser convocado! Luego del triunfo de Racing Club de Argentina frente a Sarmiento por 1 a 0, Paolo Guerrero fue abordado por la prensa 'gaucha' tras ser titular por primera vez en el equipo de Fernando Gago y le revelaron que sería llamado nuevamente a la Selección Peruana de Fútbol.

En ese sentido, el 'Depredador' se hallaba comentando sus sensaciones durante su estancia en la 'Academia', cuando de pronto, una periodista le mencionó que había sido convocado para los amistosos de fin de mes frente a Alemania el 25 y Marruecos el 28 de marzo.

Tras el anuncio de la lista selectiva del medio local elaborado el último viernes por el entrenador del 'equipo de todos', Juan Reynoso, para preparar los entrenamientos de cara a la primera fecha FIFA del año y que marcará el rumbo de la 'Bicolor' a su camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Es así, que un emocionado Guerrero, atónito con la noticia que le estaban brindando, mencionó que hasta el momento, nadie desde la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) no han tomado "contacto" con él.

"Me estás dando la noticia, porque yo no lo sabía. ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? Muy feliz, si es que es así, porque no lo sé en realidad. Nadie entró en contacto conmigo. Si me convocaran, estaría muy feliz de volver a la selección. Obviamente, siempre es una ilusión representar a mi país".

Por otra parte, el '9' histórico del país aseguró que "siempre es una ilusión representar al Perú" y que si es "verdad" la primicia que le dieron este último domingo, dejará todo para regalarle alegrías a la hinchada.

Caso Paolo Guerrero explicado por Reynoso

El DT de la Selección, Juan Reynoso se refirió al presente del 'Depredador', quien viene sumando actuaciones con Racing Club de Argentina desde febrero y ya anotó un gol, después de superar una lesión de la rodilla que lo marginó de las canchas por más de seis meses.

Por consiguiente, apuntó que cuando vuelva "a ser el Paolo que conocemos", tendrá mayores chances de sumarse a los cotejos que afrontará la 'Blanquirroja' durante el 2023.

"Paolo Guerrero tiene su lugar acá, se completará cuando sume minutos. No necesita pruebas y cuando vuelva a ser el Paolo que conocemos, seguro estará", sostuvo.

De esta manera, Paolo Guerrero, a pesar de sus 39 años, aún mantiene la ilusión de volver a la Selección Peruana de Fútbol.