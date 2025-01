Juan Luis Cipriani rechaza acusación de pederastia y afirma ser inocente: "Los hechos son falsos"

Juan Luis Cipriani fue apartado de sus funciones por el Papa en 2019 tras graves denuncias de pederastia. La denuncia, que salió a la luz en 2018, fue presentada al Papa Francisco por una víctima que lo acusó de abusos ocurridos en 1983, cuando él tenía entre 16 y 17 años. Tras este hecho, el excardenal del Opus Dei, defendió su inocencia, desmintiendo las acusaciones.

En 2018, un hombre de 58 años denunció a Juan Luis Cipriani por haberlo abusado cuando tenía entre 16 y 17 años. Según relató al periódico El País, el excardenal le realizó tocamientos, caricias y besos, hechos que fueron denunciados al Opus Dei en su momento.

Sin embargo, la organización guardó silencio durante 35 años, lo que provocó una indignación tanto dentro como fuera de la Iglesia. La víctima aseguró que el abuso ocurrió en 1983 y que la denuncia fue desoída en su tiempo.

A raíz de esta denuncia, el Vaticano decidió apartar a Juan Luis Cipriani de su cargo en 2019, cuando ya había alcanzado la edad de retiro. Sin embargo, muchos cuestionaron si el verdadero motivo de su retiro fue la denuncia de pederastia, lo que empañó su legado y le obligó a trasladarse a Roma y Madrid.

Ante las acusaciones publicadas por El País, Juan Luis Cipriani emitió un comunicado en el que rechazaba rotundamente las denuncias. El excardenal afirmó que las acusaciones eran falsas y detalló cómo fue informado de la denuncia en 2018, sin ser escuchado ni informado adecuadamente.