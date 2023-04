12/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una vez más, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, vuelve a generar polémica por una de sus declaraciones. En medio de su discurso en el concurso de Alfombras Florales 2023, el burgomaestre hizo un llamado a los emolienteros para pedirles que utilicen ropa colonial para que de esta manera atraigan turistas.

"Les acabo de decir a los emolienteros que ya quiero verlos con ropas coloniales para que los turistas vengan a disfrutar el emoliente peruano que es único en la tierra, no hay en otra parte del mundo. Y, de esa forma, vayan por todo lo que es 'Lima monumental', desde Barrios Altos hasta el Centro Histórico", declaró López Aliaga.

Asimismo, entre risas, calificó a los emolienteros como una "especie de médicos". Reacción que, junto a su peculiar propuesta para promover el turismo, generó indignación entre la población.

Los ciberanautas no dudaron en responderle al alcalde de Lima a través de sus redes sociales. Algunos de los comentarios fueron: "Si fuera una forma de promover el turismo sería bueno; pero la forma clml lo dice lo hace sonar despectivo", "Lima tiene a un bufón como alcalde. Sólo piensa en disfraces y caballos de paso. Parece estudiante de marketing, no un alcalde".

Un usuario de Twitter compartió el video del alcalde de Lima declarando sobre su peculiar propuesta para promover el turismo.

Daniel Urresti crítica su gestión en 100 días de gobierno

Daniel Urresti, excandidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, conversó con Exitosa sobre los primeros cien días de Rafael López Aliaga como alcalde de la capital del Perú. Allí, se refirió al desempeño del miembro de Renovación Popular y le envió un contundente mensaje.

n comunicación con el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, Daniel Urresti recordó cuando Rafael López Aliaga pidió a la población que no lo moleste y lo deje trabajar tranquilo. Allí, aprovechó dicha situación para utilizar una frase que utilizó el hoy alcalde de Lima, pero esta vez en su contra.

"Él dice que no lo jodan, le piden que se porte como un alcalde y él dice 'no me jodan'. Y él se refiere en general, a todos nosotros. Entonces, así como el pide que no lo jodan, permíteme, a nombre de la mayoría de los ciudadanos de Lima, que le pidamos que no joda Lima", indicó.

Asimismo, respondió al argumento del integrante de Renovación Popular, quien aludía a que su accionar como autoridad se encontraba limitado por la situación en la que había encontrado a la municipalidad. Esto se debe a que, para Urresti, tal contexto no justifica el desempeño de López Aliga como burgomaestre.

De esta manera, la figura del alcalde de Lima continúa siendo cuestionado por autoridades, figuras políticas y la población.