Rafael López Aliaga: Regidora de Lima afirma que cumplirán con las 4 mil motos prometidas por alcalde

En entrevista con Exitosa, la regidora de Lima Metropolitana, Fabiola Morales, aseguró que cumplirán con las 4 mil motos prometidas por el alcalde Rafael López Aliaga, estimando la llegada de los vehículos para junio.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, la funcionaria indicó que la Municipalidad de Lima realizó la compra de los vehículo por medio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Asimismo, Fabiola Morales apuntó que optaron por la UNOPS, debido a que buscaron garantizar la transparencia de la compra de las 4 mil motos anunciadas por RLA.

En esa misma línea, la regidora de Lima Metropolitana aseguró que la nueva gestión ha "limpiado" el municipio porque al ingresar encontraron más de 300 mil personas que eran presuntos "empleados fantasmas".

"Las cosas no son fáciles. Nosotros en la Municipalidad no hacemos milagros, y lo que en 10 años no se ha hecho, no se puede hacer en un año. Este año nosotros hemos limpiado la casa porque lo que hemos encontrado es más de 300.000 personas que estaban de más en la Municipalidad y que eran empleados entre comillas 'fantasmas'", sostuvo.