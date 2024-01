¡Atención! Marina de Guerra cierra 33 puertos ante fuerte oleaje anómalo

La Marina de Guerra del Perú dispuso el cierre de 33 puertos del país a causa del fuerte oleaje anómalo, a fin de restringir las actividades recreativas, pesquera y de tráfico portuario. Así lo informó el jefe de Oceanografía de la institución militar, comandante Giacomo Morote.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el representante de la Marina indicó estos embarcaderos están ubicados principalmente en la zona norte y centro de nuestro litoral.

Sin embargo, precisó que actualmente este número ascendería hasta 45, de los 121 puertos y caletas que existen en nuestro país. Ello revela que esta cifra es fluctuante y depende de la evaluación de la autoridad marítima para preservar la seguridad de todas las personas.

Asimismo, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Carlos Yáñez, ha señalado que quedan prohibidas las actividades marítimas como deporte y pesca. Además, tampoco pueden acudir los bañistas debido a que este oleaje duraría hasta el día sábado.

"La población no debe acercarse a las orillas del mar. Los pescadores deben amarrar bien sus embarcaciones y evitar salir al mar. No deben salir a realizar sus faenas. No debe de haber deportes acuáticos, no deben instalarse carpas, debemos cuidar la vida", indicó.