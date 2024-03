Reanudación del Corredor Morado: "Los informales se sentían dueños de la calle", según representante de concesionarias

En entrevista con Exitosa, el representante de empresas concesionarias, Gerardo Hermoza, se pronunció tras el anuncio de reanudación del Corredor Morado tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Según indicó, "los informales se sentían dueños de la calle" durante la paralización del servicio.

Durante diálogo con Álvaro Tapia para La Hora del Volante, Hermoza indicó que este lunes 11 de marzo, se llevará a cabo una reunión junto con el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes y el presidente de la ATU, a fin de poder llegar a un acuerdo.

"En dos días que no operamos, regresaron el miércoles los buses a operar y los informales fueron a pegarles a la ATU, a sus inspectores y ya se sentían dueños de la calle por haber estado dos días ahí", dijo a nuestro medio.

De tal modo, informó que entre los acuerdos que se han adoptado entre la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) Y el MTC, se encuentra la fiscalización electrónicas, la cual consta de 150 cámaras instaladas desde el 2019, pero falta energizarlas.

Este acto no se realiza debido a que la ATU no cuenta con el presupuesto necesario para energizar dichas cámaras de fiscalización. Además, el MTC se habría comprometido a revisar el 'chatarreo', sobre los vehículos que se encuentran en los depósitos.

"La ATU viene haciendo operativos, pero no tiene a dónde meter más vehículos informales, estos informales que están metidos en los depósitos tienen que desaparecer (...) Eso es lo que se necesita hacer de momento para poder mejorar el tema de transitabilidad que tenemos en los corredores", agregó.

Sobre el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transportes, a fin de pagar la deuda de S/ 300 millones al Corredor Morado, Gerardo Hermoza no cuenta con "credibilidad", por lo que los que "pagarían consecuencias" serían los usuarios que se transportaron con un costo adicional.

"Al negarse el Ministerio de Economía prácticamente y decir que no hay marco contractual para este proyecto directo nos ha metido en todo este problema, es que si es que en esta siguiente oportunidad no se dan las condiciones ya no vamos a paralizar, vamos a rescindir el contrato de frente", manifestó Gerardo Hermoza.