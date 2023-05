Red distrital de ollas comunes de Puente Piedra no cuenta con agua para cocinar alimentos

La red distrital de ollas comunes de Puente Piedra llegó hasta los exteriores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para exigir el abastecimiento de agua para cocinar alimentos.

Los camiones cisternas, encargados de proveer agua a los distintos puntos de la jurisdicción, han dejado de llegar hasta la zona desde hace una semana. Los principales lugares afectados son: Laderas de Chillón, Ánimas, Ensenada, Grama, Zapallal y Laderas de Chillón.

La presidenta de la red distrital, María Felicita López, expresó su disconformidad con la situación, pues se estaría atentando contra la disposición de Gobierno que garantiza el abastecimiento de agua para las ollas comunes.

López aseguró que Sepadal se niega a entregar el recurso de manera gratuita o pagada, lo que restringe por completo sus oportunidades para obtener el insumo de preparación de sus alimentos.

"Los pueblos que no contamos con agua, desagüe, no tenemos ese servicio. Estan siendo perjudicados los niños porque tampoco están asistiendo a los colegios. Sus ropas están cochinas, los padres no tienen cómo asear estos niños, lavarle su ropa y preparar sus alimentos", declaró para nuestro medio.