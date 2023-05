Moquegua sin agua: Gobierno Regional pide declarar estado de emergencia por falta de recurso hídrico

25/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno Regional de Moquegua pidió al Ejecutivo que declare en estado de emergencia a su región por la falta de abastacimiento de agua. La medida se planteó luego de que la volcadura de un camión cisterna ocasionara un derrame de petróleo.

La gobernadora regional, Gilia Guitiérrez Ayala, informó que su jurisdicción atraviesa una difícil situación en razón de los más de 200 mil pobladores que no cuentan con agua potable.

"Requerimos el apoyo inmediato del Gobierno nacional porque unos 200,000 pobladores no cuentan con agua potable ante la contaminación por el derrame que ya se nota también en el hospital regional de Essalud", expresó.

Escasez de agua afecta a Moqueagua

Guitiérrez mencionó que las atenciones médicas se han reducido debido a que los establecimientos de la salud no cuenta con el importante recurso.

Asimismo, contó que se han suspendido las labores en Ilo y Moqueagua. Por el momento, no tienen no han establecido una fecha de retorno debido a que la grave situación de la región no se los permite.

"Es insuficiente porque son unos 200,000 pobladores y ya rebasa la capacidad de las municipalidades y la propia región. (...) se está suspendiendo las consultas externas por la falta del recurso hídrico", manifestó.

Trabajo de los municipios

Según señaló la gobernadora, los municipios están trabajando para abastecer a la mayor cantidad de personas posible. Sin embargo, la distribución del agua potable es complicada por la falta de apoyo con los camiones cisternas en las zonas afectadas.

Guitiérrez Ayala afirmó que una de las prioridades es lograr la distribución del recurso para consumo humano. Por ello, hizo un pedido al Ejecutivo para que apoye en la atención a la crítica situación.

Accidente de camión cisterna

El último sábado, un camión cisterna sufrió una volcadura y derramó combustible en el canal de agua de Pasto Grande en el sector Chilligua.

De acuerdo al Indeci, personal de la Dirección Regional de Salud Moquegua comprobó que el combustible derramado a la altura de Chilligua ingresó al punto de captación y al proceso de pre-oxidación de la EPS Moquegua.

Por ello, se dispuso a la empresa que suspenda la producción en la planta de tratamiento Chen Chen como medida preventiva.

En esa línea, el jefe de Operaciones de Mantenimiento del Proyecto Especial Regional Pasto Grande suspendió la captación de agua del río Otora en razón del derrame de petróleo.

La crítica situación de Moquegua ha ocasioado que el Gobierno Regional le pida al Ejecutivo que declare en emergencia debido a la falta de agua.