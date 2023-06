Reggiardo: Marcha del Orgullo puede generar reacciones que afectarían a personas en Centro de Lima

En entrevista con Exitosa, el teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, señaló que la Marcha del Orgullo "puede generar reacciones" que podrían afectar la integridad física de personas en el Centro Histórico de Lima.

Durante el diálogo con Karina Novoa para el programa 'Informamos y opinamos', el regidor indicó que este evento genera reacciones en un sector de la población.

Asimismo, Reggiardo aseguró que el propósito del municipio es defender a los vecinos del distrito y a los inmuebles del mismo.

En otra parte de la entrevista, el regidor municipal negó que la gestión actual de la Municipalidad Metropolitana de Lima sea discriminadora.

De igual forma, el teniente alcalde aseveró que si se determina que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no tiene una predisposición de dejar de lado a las minorías.

"Acá no se trata de dejar de lado a las minorías porque alguien tenga una predisposición, que no la tenemos. No la tiene Rafael, lo digo con absoluta y total claridad. No la tiene nadie de la administración de la Municipalidad", expreso.