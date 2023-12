"Reno", "Elfo" y "Merry Christmas": miles de peruanos tienen nombres alusivos a Navidad, según RENIEC

21/12/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presente jueves, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) compartió la tradicional lista de nombres de peruanos inspirados en Navidad, destacando algunos bastante particulares estrictamente relacionados con la festividad.

Algunos de los más populares son María -con más de un millón de peruanos-, seguido de José -más de 819 mil peruanos-, Jesús -mayor a 400 mil- y Ángel. Más abajo en el listado aparecen nombres fuera de lo común, llegando hasta algunos que son verdaderamente únicos y particulares.

Merry Christmas, Trineo o Reno

Algunos de los nombres más extraños y poco frecuentes fueron 'Brindis', con 105 peruanos registrados, 'Reno' con 54 o 'Guirnalda' (16) y Elfo (12).

Más abajo en el listado aparecen algunos aún más únicos, como 'Christmas' -Navidad en inglés-, con solamente 9 registros. 'Nacimiento' y 'Pastorcita' son dos nombres poco frecuentes que tienen apenas cuatro registros en Reniec.

Los menos frecuentes del ranking son 'Cascabel', 'Merry Christmas', 'Navideño', 'Niño Manuelito', 'Rey Mago' y 'Reyes Magos', que no tienen homónimos y son únicos en todo el país.

Es necesario mencionar que los niños que estén registrados con estos peculiares nombres podrán solicitar el cambio de los mismos apenas cumplan mayoría de edad, mediante un trámite judicial y en coordinación con Reniec.

Usuarios reaccionan

La publicación, realizada en la página de Instagram de Reniec, generó cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por algunos de los nombres.

"Honestamente algunos no suenan tan mal", "Queremos ver pruebas", "Esto sí me hizo reír", "¿Es en serio esto?", "No puede ser", fueron algunos de las reacciones de los usuarios en la red de Meta.

¿Cómo cambiar tu nombre en Reniec?

Según información de su portal oficial, para cambiar tu nombre en el acta de Reniec primero se debe realizar una cancelación de 8.20 soles, para luego acercarse a una Oficina Registral del organismo.

Posteriormente se debe llenar un formulario con información personal, y una vez sea enviado y firmado, en un plazo de 10 días se realizará el cambio o supresión de nombre en el acta.

