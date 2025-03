Restos de Paul Flores llegan a Piura: Cantante de Armonía 10 será velado en su ciudad natal

Lo llora Piura. Los restos del cantante de Armonía 10, Paul Flores, conocido como 'Ruso' llegaron a su ciudad natal para ser velado y posteriormente enterrado. El hombre perdió la vida recientemente luego de que sicarios atacaran contra el bus de la agrupación musical cuando se trasladaban por una avenida en San Juan de Lurigancho. Se espera un homenaje especial para el cantor.

Tras su arribo al Aeropuerto de Piura, el ataúd con los restos del cantante fue trasladado en una carroza fúnebre hacia su vivienda en el asentamiento humano Andrés Avelino Cáceres. Su hermano Cristian Flores acompañó la comitiva en este doloroso recorrido.

"Es una pena que de ir a cantar, regrese a su casa en un ataúd" , expresó entre lágrimas una mujer que presenció el traslado. Otros piuranos que se encontraban en el lugar también manifestaron su tristeza por el fallecimiento de Flores, recordado como una de las voces más queridas de la cumbia peruana.

Sus restos serán llevados a la casa donde creció, donde se espera un homenaje con la participación de diversas agrupaciones musicales. César Flores, primo del artista, confirmó que varias orquestas rendirán tributo al fallecido cantante y que cientos de fanáticos se harán presentes para despedirlo.

César Flores adelantó que entre las agrupaciones que podrían sumarse al homenaje se encuentran Agua Marina, La Única Tropical y Corazón Serrano, aunque aún no hay una confirmación oficial.

Por otro lado, hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia y se refuercen las medidas de seguridad en el país.

"Nosotros queremos justicia para Paul y paz para el Perú. Creemos que ya es momento de que las autoridades realmente apliquen medidas eficaces. No decimos que no estén haciendo nada, pero es evidente que lo que se está haciendo no está dando los resultados que el país necesita", enfatizó.