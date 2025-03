El último adiós: Paul Flores recibirá homenaje musical con Armonía 10 en Piura, anuncia su primo

Con el corazón en la mano por la reciente partida de su primo, Paul Flores, conocido como "Russo", César Flores habló sobre el homenaje que recibirá el artista. Comentó que la casa de Piura, donde el cantante vivió casi toda su vida, será el escenario en el que los fans podrán darle su último adiós.

En diálogo con Pedro Paredes, César Flores destacó la trayectoria de su primo en Armonía 10 y cómo su música marcó a la gente de Piura, su tierra natal.

Asimismo, detalló que desde el día anterior ya había personas apostadas en los exteriores de la vivienda de Paul Flores, esperando rendir homenaje a su artista favorito. Indicó que el tributo contará con la participación de diversas agrupaciones musicales.

"Se tiene asegurada la presencia de la misma orquesta Armonía 10", indicó. También mencionó que otras agrupaciones de cumbia que podrían sumarse al homenaje incluyen Agua Marina, La Única Tropical y Corazón Serrano, aunque aún no han confirmado oficialmente.

En cuanto a las autoridades, exigió justicia para su primo y mayor compromiso en la lucha contra la delincuencia.

"Nosotros queremos justicia para Paul y paz para el Perú. Creemos que ya es momento de que las autoridades realmente apliquen medidas eficaces. No decimos que no estén haciendo nada, pero es evidente que lo que se está haciendo no está dando los resultados que el país necesita", enfatizó.