Río Rímac: Alcalde de Chosica advierte que su caudal ya llegó a los 90 metros cúbicos por segundo

04/01/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde del distrito de Chosica, Oswaldo Vargas, expresó su preocupación por la tendencia en aumento del caudal del río Rímac. Y es que, en entrevista con Exitosa, alertó que el volumen de agua de la afluente ya legó a los 90 metros cúbicos por segundo, muy cerca del nivel de alerta roja.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, el burgomaestre indicó que se encuentran en alerta debido a la situación del puente de Huampaní y la estructura provisional que fue construida a su lado.

"El temor es que cada día está subiendo más el caudal del río rímac, ya llegó hasta 90 metros cúbicos por segundo. El temor es que pueda llevarse este puente", declaró para nuestro medio.

Puente en riesgo por aumento de caudal

Según precisó, el caudal del referido río se ha reportado por encima del umbral amarillo, lo que impide el paso de la maquinaria pesada. Esta debería de ingresar para poder atender tanto al puente Huampaní, como la construcción provisional que fue instalada a su costado.

"Puente Huamaní está demorando mucho en la construcción y hay uno provisional, ambos están a menos de un metro de distancia del nivel del río Rímac", indicó.

Sin embargo, mencionó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha llegado hasta la zona para realizar una inspección técnica que les habría permitido encontrar una opción viable que les permitiría "alzar el puente un metro".

Acciones de respuesta ante crecida del río

Vargas indicó que su gestión había previsto contar con maquinaria pesada que les permita brindar una respuesta efectiva ante cualquier emergencia producida por la crecida del río. No obstante, esto no ocurrió.

Y es que las mencionadas unidades de carga "aún no han llegado" a su distrito. Las maquinarias serían repartidas entre Chosica, Chaclacayo y Ate Vitarte, pero esto aún no ocurre y no se ha definido una fecha para tal entrega.

"El ministro ha dispuesto el desplazamiento de esa maquinaria a sus puntos de aplicación para la respuesta. (¿Para cuándo será?) Calculo que para estos días, es una disposición dada por el señor ministro y esas disposiciones se culmplen de inmediato", expresó.

"Cálculo que debe ser entre hoy y mañana, a más tardar en esta semana. (...) El ministro lo ha planteado así", agregó.

De esta manera, el alcalde de Chosica advirtió que el caudal del río Rímac ya llegó a los 90 metros cúbicos por segundo, generando preocupación por el puente Huampaní.