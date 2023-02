Santa Anita: Comerciantes y consumidores de alfalfa rechazan declaraciones del congresista Jorge Montoya

21/02/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los comerciantes y consumidores de alfalfa del Mercado Tierra Prometida en Santa Anita rechazaron este martes las declaraciones del congresista vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien despreció ayer el consumo de la planta.

Como se recuerda, Montoya respondió que los periodistas de Cuarto Poder "querrán que los legisladores comamos alfalfa", tras calificar de "mala intención" la investigación difundida por el dominical que revela que el Congreso firmó una adenda de S/ 2 millones para elevar de S/ 15 a S/ 80 el costo de las comidas y tener, a cambio, un buffet.

Exitosa conversó con los vendedores y clientes de este producto, constatando que los entrevistados se mostraron en contra de lo dicho por Montoya y, al contrario, resaltaron las bondades de la hierba que, aunque se cultiva comúnmente como alimento para el ganado en el país, alguna personas la consumen por su alto valor nutricional.

"La gente no solo lleva alfalfa para hacer emoliente y extracto, sino también para hacer pasteles. Por ejemplo hoy mando una cantidad para Piura y ahí van a hacer pasteles. La alfalfa es buena para todo, contra la anemia y para el consumo de los animales", dijo la señora Tania, una de las comerciantes de Tierra Prometida, además, indicó que el precio de un paquete pequeño de alfalfa oscila desde los S/ 3.

A su turno, una de las madres de familia presente en el mercado, la señora Elsa, comentó que llevaba diariamente S/5 de alfalfa no solo para darle de comer a sus animales, sino también a sus hijos, a través de extractos que ella misma prepara.

"Estoy llevando para mis dos pequeños hijos, es buena porque combate la anemia. La licúas con zanahoria, betarraga y manzana y aparte también para los conejos, cuyes o los animalito que tengan. Siempre que tengo tiempo, le doy a mis hijos", precisó.

En esa línea, pidió al legislador en cuestión rectificarse por sus expresiones. "Que se rectifique, que no hable mal de la naturaleza. Lo que habla está muy mal. Nos ve con desprecio, [cree que] porque está en el poder puede decir lo que quiere. No está bien lo que está diciendo, que no nos falte el respeto a la población porque gracias a nosotros él está ahí donde está", puntualizó.

Comerciantes y consumidores de alfalfa en contra de lo dicho por Jorge Montoya