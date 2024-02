Sargento del Ejército denuncia robo de gasolina por órdenes de comandante en el Pentagonito

El sargento segundo del Ejército del Perú, Marco Antonio Auccatoma Felices, ha denunciado un nuevo caso de 'gasolinazo' en la institución que involucra al comandante Jimmy Grandez Sánchez.

De acuerdo con sus declaraciones, recibió órdenes de robar un promedio de 10 galones combustible de vehículos oficiales por día. Ello para que luego dicha cantidad pudiera ingresar al mercado negro para generar coimas.

"Me ordenaba dar las gasolinas, me lo ordenaba el comandante, dar a tal persona. El comandante Jimmy Grandez Sánchez. Me daba las ordenes de que tenía que hacer esto, tenía que llevar estos papeles a tal persona. Toda esa gasolina, la controlaba el comandante, la llevaba hasta la Comandancia", contó.