¿Se impondrá toque de queda en Navidad y Año Nuevo? Esto se sabe tras ampliación del estado de emergencia

27/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de Dina Boluarte ha decidido extender el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao por 45 días más, buscando frenar el aumento de casos de extorsión y sicariato. En medio de esta medida, muchos se preguntan si habrá toque de queda durante Navidad y Año Nuevo. Aquí te lo contamos.

Medida de emergencia en distritos clave

La extensión del estado de emergencia fue oficializada el 26 de noviembre mediante una publicación en el diario El Peruano.

Esta medida abarca 13 distritos de Lima: Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador. En el Callao, el distrito afectado es Ventanilla.

El objetivo de esta decisión es reforzar la seguridad en zonas consideradas de alto riesgo debido al incremento de actividades delictivas, como la extorsión y el sicariato.

Según el decreto, habrá una mayor presencia de efectivos policiales y militares en las calles para controlar la situación. Sin embargo, tras experiencias previas, algunos ciudadanos han cuestionado la efectividad de estas medidas, considerando que no han logrado frenar el crimen organizado.

¿Toque de queda por fiestas de fin de año?

Ante el anuncio del estado de emergencia, surgieron dudas sobre si la medida incluiría un toque de queda durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, el general Víctor Zanabria, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), descartó esta posibilidad, calificándola de inviable.

Víctor Zanabria explicó que sería imposible implementar un toque de queda efectivo en la capital debido a la cantidad de recursos necesarios.

"Salvo que sea Lince, que es medio kilómetro cuadrado, la forma de dar un toque de queda es imposible y eso lo hemos experimentado durante la Covid-19. Deberíamos tener un número triple a los 50 mil efectivos que tenemos en Lima para poder controlar la ciudad, menos en un distrito", señaló en una entrevista.

Además, aseguró que la ciudadanía no cumpliría una restricción de este tipo durante las fiestas, calificándola como "letra muerta". "La gente no cumple la norma. Si uno les dice que el 24 de diciembre no hay actividades de fiesta u otro, es letra muerta porque tendríamos que controlar media Lima y cerrarla, y menos el 31", añadió.

El estado de emergencia en Lima y Callao busca reforzar la seguridad ante el incremento de la violencia, pero las autoridades han descartado la posibilidad de un toque de queda durante Navidad y Año Nuevo.