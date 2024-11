Sin club, pero con lujo: Christian Cueva habría gastado S/70 MIL en su fiesta de cumpleaños

A pesar de no tener equipo en este momento, Christian Cueva sigue siendo noticia por su lujosa vida fuera del campo. Según reveló Magaly Medina, el futbolista habría gastado cerca de S/70.000 en su reciente fiesta de cumpleaños, lo que ha generado controversia debido a su actual situación profesional.

La fiesta, según 'Magaly TV, La Firme', tuvo lugar el pasado fin de semana en Trujillo, donde el futbolista compartió con su actual pareja, Pamela Franco, y su círculo más cercano. La celebración incluyó música, fuegos artificiales y una atmósfera de exclusividad que, según la administradora del local, costó entre S/60.000 y S/70.000.

Entre los detalles más comentados estuvo la prohibición de grabar en el recinto, algo que generó malestar en algunos asistentes. A pesar de ello, los rumores sobre el monto gastado y los pormenores de la fiesta no tardaron en salir a la luz, generando gran revuelo en redes sociales.

Magaly Medina no dudó en comentar sobre el monto gastado por Christian Cueva en su reciente cumpleaños. En su programa, la conductora expresó:

"Qué bien se celebró y después dicen que no tiene plata, que ya no está en ningún equipo, que no está en Cienciano. Pero digo, los poco tiempo que estuvo en Cienciano le debe haber pagado, no debe haber roto el 'chanchito' para haber gastado así...".