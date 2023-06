Selva peruana en alerta roja por sexto friaje del año: ¿En qué consiste este fenómeno? Senamhi responde

14/06/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) calificó a la selva peruana en un nivel de alerta roja por el inicio del sexto friaje del año en esta región del país. La entidad estima un descenso de la temperatura que dure entre el 13 y 15 de junio.

El anuncio fue dado por la propia institución, la cual advirtió este último lunes que el fenómeno climático había ingresado a Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Al respecto, la especialista del Senamhi, la ingeniera Kelita Quispe, dio mayores detalles sobre esta situación y la magnitud de la misma.

#Vídeo Ingreso del friaje con lluvias en la ciudad de Puerto Maldonado, Madre de Dios. Autor del vídeo: Paolo Peña. pic.twitter.com/UDOapFEShy — Senamhi (@Senamhiperu) June 12, 2023

"El aviso que tenemos en vigencia es en nivel rojo, es el nivel de aviso más alto que tenemos, considerando descenso de temperaturas bastante fuertes y extremas. (...) El sexto friaje del año ya está encima de nuestra selva sur, afectando a Madre de Dios, y estaría avanzando a la zona central y selva norte", informó en TV Perú.

Posibles lluvias y vientos fuertes en la selva

Desde el ingreso del sexto friaje a Madre de Dios, la temperatura en la región bajó 11º C, pues pasó de un valor de 23º C a 12º C para en la mañana del martes. Y es que según Senamhi, este friaje se define como una masa de aire frío proveniente de la Antártida que desciende la temperatura bruscamente.

Por esta razón, se estima más que solo un clima frío para la selva en los próximos días. De acuerdo con Senamhi, este considerable descenso generará también la presencia de lluvias, ráfagas de vientos fuertes desde 40 km/h y descargas eléctricas.

Del sur al norte de la selva

Según la especialista del Senamhi, Kelita Quispe, el friaje en la selva tiende a ingresar por el sur, al ser un fenómeno que proviene de la Antártida. Sin embargo, expande por la región, alcanzando incluso la zona norte, pero con menor intensidad.

El día más frío sería este miércoles 14 de junio, llegan a presentar temperaturas cercanas a los 10º C en la selva sur e inferiores a los 20º C en el sector norte, por lo que Senamhi recomienda estar abrigados.

"Van a continuar las temperaturas bajas así que a tomar las debidas precauciones", explicó Kelita Quispe.

De esta manera, el sexto friaje llegó a la selva peruana y se esperan temperaturas bajas hasta el 15 junio. En dicho periodo, Senamhi advierte que también se podrían presentar lluvias, ráfagas de viento y descargas eléctricas.