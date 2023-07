Senamhi alerta "fuerte" descenso de temperaturas nocturnas en la sierra sur del país

01/07/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las temperaturas nocturnas en la sierra del Perú bajarán entre el 2 y 4 de julio. Los valores en los siguientes días podrían alcanzar hasta los - 18 ° C en localidades sobre los 4 mil m.s.n.m. en la zona sur.

La alerta de la institución meterológica tuvo lugar el último viernes 30 de junio mediante las redes sociales de la entidad. Allí, mostraron que algunas regiones podrían presentar "fuertes" descensos, principalmente el último día.

Según el aviso meteorológico del Senamhi, el mencionado fenómeno climático podría alcanzar sectores de Lima, La Libertad y Amazonas, pero se presentaría con mayor intensidad en el sur del Perú. Así, las regiones máyor descenso de temperaturas serían Puno, Moquegua, Arequipa, Junín, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Junín.

Indeci recomiendo tomar acciones preventivas

Ante la reciente alerta de Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a la ciudadanía a tomar medidas preventivar ante el descenso de temperaturas nocturas en las mencionadas regiones del país.

La recomendación de Indeci nace como respuesta a los valores que se podrían presentar entre el 2 y 4 de julio. Y es que, según Senamhi, la sierra norte podría tener temperaturas de 0° C, mientras que en la zona central y sur, se estima que se podrían alcanzar cifras de hasta -9° C y -18° C, respectivamente.

Descenso de temperaturas afectan el agua y pasto

Cabe decir que las bajas temperaturas advertidas por Senamhi ya se vienen presentando en algunas regiones del Perú. Una de ellas es Huancavelica, donde la temporada de heladas viene perjudicando a la zona alto andina del distrito de Ascención.

En dicho sector, la ciudadanía denuncia afectaciones en la escasez del agua y la falta del paso para alimentar a los ganados. Y es que algunos cultivos están siendo cubiertos en su totalidad por la nieve.

De acuerdo con el jefe de Indeci de Ascención en Huancavelica advirtió que la ganadería y el sector de salud ya están sufriendo las consecuencias del fenómeno climático. En ese mismo, alertó que los niños y las personas de la tercera edad serían los más afectados.

Por esta razón, Indeci ha recomendado tener medidas de prevención ante el anuncio del Senamhi, según el cual se registaría un decsenso de temperaturas nocturnas en la sierra del Perú entre el 2 y 4 julio, donde se podría presentar hasta una temperatura de -18° C.