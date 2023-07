Senamhi: sierra y selva peruana presentará aumento de temperatura diurna el lunes 24 de julio

22/07/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que en las regiones de la sierra y selva peruana se observará un incremento en la temperatura entre 23 °C y 34 °C, el lunes 24 de julio.

Departamentos que tendrán aumento de temperatura

Cabe mencionar que este fenómeno será presenciado en jurisdicciones de la sierra y selva centro. Por ello, los departamentos que visualizarán estos efectos son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Aproximadamente, más de 130 provincias sería afectados por el incremento de la temperatura para dicha fecha establecida.

¿Cómo serán las temperaturas proyectadas para esa fecha?

El intervalo de temperaturas se encuentra entre 23 °C en la sierra norte y 34 °C en la selva norte; mientras que en la sierra y selva sur se sentirán sensaciones térmicas de 21 °C y 33 °C.

En cuanto a la nubosidad, se proyecta que para el lunes 24 de julio se presente de manera escasa. Asimismo, la radiación ultravioleta (UV) y las ráfagas de viento se efectúen en velocidades cercanas a los 35 Km/h.

Recomendaciones del Indeci

Ante dichos pronósticos del tiempo para dichas jurisdicciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), sugiere a la ciudadanía el uso de un bloqueador solar si es que dispone pasar horas frente a los rayos solares. Asimismo, la utilización de sombreros de ala ancha y gafas oscuras para la protección de otras zonas del cuerpo que también se puedan ver afectadas por los rayos UVA, UVB dañinos para la piel humana.

También, insta a la población a utilizar ropa con colores claros que no atrapen los rayos solares, seguido a ello, sugiere que no se desarrolle deporte o ejercicios fuera de casa entre las 10:00 a.m y 17:00 p.m., puesto que en ese lapso de tiempo, sin una protección adecuada, podría ser contraproducente para la piel.

De la misma forma, no deja de lado la importancia de mantenerse hidratado y de ingerir comidas o refrescos a temperatura ambiente para evitar posibles resfríos o alergias por el cambio brusco de esta.

En cuanto al hogar, el Indeci recomienda mantener los espacios de la casa ventilados.

De esta manera, el Senamhi pronosticó un aumento en la temperatura en algunas regiones del país como la sierra y selva peruana para este lunes 24. Así como el Indeci ofreció recomendaciones para afrontar los rayos solares proyectados para dicha fecha.