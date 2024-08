Pamela Franco rompe su silencio y aclara si fue víctima de violencia por Christian Cueva

31/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Pamela Franco finalmente respondió una de las preguntas más inquietantes que sus seguidores tenían: ¿Christian Cueva la agredió como lo hizo con su esposa, Pamela López? Aquí te revelamos todo lo que dijo la cantante en una entrevista exclusiva para 'América Hoy'.

¿Christian Cueva agredió a Pamela Franco?

Durante la entrevista en el programa 'América Hoy', Pamela Franco dejó claro que su relación con Christian Cueva no ha sido problemática y que no se ha visto involucrada en ningún tipo de agresión.

La cantante no dudó en aclarar la situación: "Conmigo no ha pasado (...) Conmigo no ha tenido ningún problema". Pamela Franco, quien se había mantenido en silencio respecto a la situación, eligió este espacio para despejar cualquier malentendido.

La respuesta de Pamela Franco llega como un alivio para sus leales seguidores, quienes estaban muy preocupados debido a las vinculaciones con Christian Cueva, quien ha sido denunciado por su esposa, Pamela López, por comportamientos agresivos.

Pamela López denunció a Christian Cueva

Recordemos que el pasado 19 de agosto, Pamela López, esposa de Christian Cueva, reveló en el mismo programa 'América Hoy' que había denunciado al futbolista por violencia familiar. La influencer detalló dos episodios violentos que sufrió a manos de su esposo a lo largo del año, además de una serie de agresiones físicas y psicológicas anteriores.

Según su relato, el primer incidente violento ocurrió la madrugada del 1 de febrero. Pamela López descubrió que Christian Cueva había estado en contacto con Pamela Franco a través de WhatsApp, lo que desencadenó una violenta reacción del futbolista.

Pamela López afirmó que, tras confrontar a Christian Cueva, él la asfixió, tapándole la boca y la nariz, y la ahorcó del cuello, en un acto de violencia desmedida.

El segundo episodio violento, según Pamela López, tuvo lugar en su cumpleaños mientras se encontraba en una discoteca. Aunque no ofreció muchos detalles sobre este incidente específico, destacó que su círculo cercano estaba al tanto de las agresiones y que el asunto había sido un "secreto a voces".

Tras la denuncia, la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco de las medidas de protección para Pamela López, activó el 'Botón de pánico' en su teléfono móvil. Esta función le permite solicitar asistencia inmediata a la policía en situaciones de emergencia.

Mientras Pamela Franco mantiene su postura de que no ha sido víctima de violencia por parte de Christian Cueva, el caso de Pamela López sigue siendo objeto de atención mediática. La entrevista de Pamela Franco en 'América Hoy' ha sido crucial para los seguidores de la cantante, quienes se habían mostrado sumamente preocupados.