Margot Palacios niega implicancia en coordinaciones para traslado de Vladimir Cerrón

La congresista Margot Palacios rechazó estar implicada en las coordinaciones del presunto traslado de Vladimir Cerrón para huir de la Policía Nacional del Perú. Ello, luego de supuestos chats en los que se evidenciaría la supuesta ayuda al líder de Perú Libre.

"Yo niego tajantemente ello y no son las formas como yo me comunico, nunca escribo así. No utilizo las palabras... nunca me dirijo a mis colegas con su nombre propio, les digo compatriotas", expresó la parlamentaria sobre los supuestos chats con Américo Gonza.