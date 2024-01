"Será más caluroso que uno normal": El 2024 tendría temperaturas que superarían el promedio

02/01/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, la ingeniera y vocera de Enfen, Rina Gabriel, informó como el Fenómeno El Niño afectará las condiciones climáticas en la costa del país durante el 2024. Según precisó, el evento meteorológico provocaría que el verano presente temperaturas por encima de lo normal.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, la especialista explicó que este fenómeno no sería de magnitud fuerte; por lo que, no se alcanzarían los registros del último año. Sin embargo, indicó que esto no impediría que se reporten temperaturas arriba del promedio.

"¿(El verano 2024) más caluroso que este 2023' No tanto, pero sí más caluroso que un verano normal", declaró para nuestro medio.

El peligro de las temperaturas

Gabriel señaló que las altas temperaturas afectarían a distintos sectores, como salud, turismo, agricultura, educación, entre otros. Cabe precisar que el estudio científico de Enfen reveló que la magnitud del Fenómeno El Niño estaría entre moderada y débil durante este verano.

Es así que informó que, según la evaluación del ente científico, este evento climático estaría finalizando a principios del otoño. Es decir, entre abril y mayo del 2024, las condiciones volvería a su normalidad. Sin embargo, mencionó que los pronósticos pueden variar conforme añaden nuevos registros del avance de este fenómeno meteorológico.

"Nosotros vemos que este evento estaría finalizando a principios de otoño, entre abril y mayo. Las condiciones estarían normales, eso es lo que vemos (ahora). Cada 15 días es bueno revisar la información para ver los cambios que se dan con este evento, entonces vamos actualizando", expresó.

Advertencia del Senamhi

Por su parte, la especialista en meteorología del Senamhi, Raquel Loayza, informó que múltiples regiones del país presentarán fuertes precipitaciones durante la primera semana del año.

En conversación con Katyusca Torres Aybar durante el programa Exitosa Perú, la representante de dicha entidad subrayó la presencia de precipitaciones en el país desde el pasado mes de diciembre hasta principios de abril del 2024.

"Desde diciembre hasta la primera quincena de abril, es un promedio que se dan las lluvias en todo el Perú", destacó.

Asimismo, se pronunció sobre la sensación de bochorno nocturna e indicó que esta se debe a la humedad de la atmósfera y al incremento gradual de la temperatura.

De esta manera, ambas entidades confirmaron que, bajo los pronósticos actuales, los efectos del Fenómeno El Niño en el Perú no serían de gran magnitud como se esperaban. Sin embargo, esto no evitaría que el verano 2024 presente temperaturas por encima de lo normal.