Sergio Tarache: Feminicida de Katherine Gómez podría ser extraditado en un mes, estima ministra de la Mujer

07/05/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Nancy Tolentino, estimó que aproximadamente en un mes el feminicida Sergio Tarache podría ser extraditado para que cumpla una condena por la muerte de Katherine Gómez, a quien roció gasolina y luego le prendió fuego.

Durante entrevista para TvPerú, la representante del MIMP sostuvo que: "En un plazo de un mes o quizás antes podemos tener a este feminicida en el país para que pague las consecuencias de su acto delincuencial", dijo la ministra Nancy Tolentino.

En ese sentido, agregó que el ministro de Justicia, Daniel Maurate Romero, y el Consejo de Ministros tienen el compromiso con la familia de la fallecida para que el proceso judicial se acelere. Asimismo, invocó a las entidades judiciales para otorgar una sanción correspondiente y de manera de ejemplo a Tarache.

"El Poder Judicial actuó en menos de 24 horas, la Sala Especializada subió a la Corte Suprema y ya salió la resolución. Llegó el documento al Ministerio de Justicia para que aprobemos en el Consejo de Ministros y se envíe el cuadernillo (de extradición) a Colombia y en el más breve plazo pueda venir", explicó.

También Es Mi Problema

Tolentino Gamarra, anunció acerca de la campaña llamada "También Es Mi Problema", que busca prevenir la violencia contra la mujer, mediante la concientización en los ciudadanos, tras los incrementos de los casos de feminicidio en el Perú. Por ello, se necesita el máximo esfuerzo para la atención de la mujer agredida.

También agregó, que presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca que las requisitorias no caduquen contra violadores o cualquiera que haya realizado un acto de violencia.

"Lo que estamos planteando en este proyecto de ley es que no caduquen las requisitorias, porque cada seis meses hay que hacer el pedido para buscar a aquellos que no son ubicados. De todos los feminicidas, violadores sexuales, para que no quede en impunidad, porque esto refuerza al agresor", precisó.

Caravanas informativas

Asimismo, la titular de la Mujer indicó que se implementarán caravanas informativas en los colegios. En estos centros educativos se agregarán caravanas informativas con el objetivo de educar a los niños, niñas y adolescentes.

"En coordinación con el Ministerio de Interior, se acordó que todos los ministerios publiquen en sus páginas web y redes sociales la lista de los más buscados por cometer delitos (contra la mujer)", sostuvo en una entrevista para Latina.